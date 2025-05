Fumaça branca, e agora? Saiba acontece após escolha do novo Papa

Sala das Lágrimas./Vaticano News





Habemus papam. Por volta das 13h10 do horário de Brasília desta quinta-feira (8), o conclave com 133 cardeais eleitores elegeu o 267º Pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana. Após o escrutínio, o novo papa se dirige à tradicional Sala das Lágrimas, para vestir os trajes de pontífice pela primeira vez.





No local, três vestimentas com diferentes manequins o aguardam. Elas foram feitas pelo alfaite romano Raniero Manciere, de 86 anos, que já elaborou as vestes de três papas.





Localizada na Capela Sistina, a Sala das Lágrimas recebeu, em 2013, uma placa com os dizeres “nesta sala, chamada ‘do choro’ em homenagem a Gregório XIV, que derramou lágrimas de emoção aqui em 5 de dezembro de 1590, assim que foi eleito Papa, o novo Pontífice, depois de aceitar a eleição, veste as roupas próprias”.





Segundo a tradição católica, o novo pontífice deve, além de trocar a roupa, se recolher em oração por alguns minutos. Silencioso e pouco iluminado, o recinto é o lugar onde novo líder da Igreja Católica se recolhe e reflete para tomar consciência do que se tornou.

Ainda na Sala das Lágrimas, o novo Papa escolherá o nome pelo qual deverá ser chamado. Depois deste momento, o novo Papa é esperado para apresentação ao público na sacada da Basílica de São Pedro. Tradicionalmente, a aparição leva entre 30 minutos e uma hora para acontecer.