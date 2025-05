Encostas às margens da BR-01 receberão 38 milhões em investimentos

O projeto será realizado através de uma parceria da Prefeitura do Recife com o Ministério dos Transportes

João Campos e Renan Filho/

Com um investimento previsto de R$ 38 milhões, a Prefeitura do Recife e o Ministério dos Transportes firmaram nesta quinta (8) uma parceria para a realização de obras de proteção em 17 pontos nas margens da BR-101 que passam pela capital. O Acordo Cooperação Técnica prevê que a execução do projeto será de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em cooperação com a Secretaria de Infraestrutura do Recife.





O objetivo é mitigar riscos de deslizamentos em regiões críticas da rodovia. As obras contemplarão encostas em áreas de domínio da BR-101 e incluem intervenções estruturais para estabilização do terreno, aplicação de técnicas de contenção e melhoria da drenagem. Além de minimizar os riscos de deslizamentos, as intervenções visam garantir a segurança viária, preservando a integridade da rodovia em períodos de chuvas intensas.





A expectativa é que, com a finalização das intervenções, o Recife possa reduzir significativamente os riscos de deslizamentos e alagamentos nas áreas próximas à BR-101, ampliando a segurança tanto para quem mora nas encostas quanto para os motoristas que circulam pela rodovia. "A obra é fundamental para as pessoas que moram na região. Garante que as encostas não desabem, beneficiando diretamente moradores e motoristas", explicou o ministro dos Transportes, Renan Filho.





“É uma notícia muito boa para os moradores da localidade. Com a parceria com o Ministério dos Transportes e o ministro Renan Filho, vamos garantir mais segurança aos moradores das localidades. A Prefeitura do Recife já elaborou os projetos das intervenções e entregou ao DNIT, que ficará responsável pela execução das obras”, afirmou o prefeito João Campos.