Duas pessoas são presas por furto de água em operação na zona rural de Caruaru

Uma operação conjunta realizada nesta semana na zona rural de Caruaru resultou na prisão de duas pessoas por furto de água e na remoção de 33 ligações clandestinas ao longo de seis quilômetros da adutora que leva água do Rio São Francisco à comunidade de Gonçalves Ferreira. A ação foi coordenada pela Compesa, por meio da sua Coordenação de Segurança Patrimonial, com apoio das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria da Fazenda, Vigilância Sanitária e Instituto de Criminalística.





O objetivo principal foi combater o desvio irregular de água que vinha comprometendo o abastecimento da comunidade, que há semanas enfrentava escassez. Com a retirada das ligações ilegais, a expectativa da Compesa é normalizar o fornecimento de água até a próxima terça-feira (13).





O primeiro flagrante ocorreu na segunda-feira (5), nas imediações do Sítio Umburana. No local, foram apreendidos três conjuntos de motobombas de alta potência, que desviavam cerca de 1 milhão de litros de água por mês para irrigar plantações de capim e coqueiros, além de abastecer a criação de gado e aves. O volume furtado mensalmente seria suficiente para abastecer aproximadamente 100 residências. O proprietário da área foi preso em flagrante.





A segunda prisão foi registrada na terça-feira (6), no bairro das Rendeiras, próximo à comunidade afetada. Em um galpão localizado na travessa Major João Coelho, onde havia sido construído um lago artificial, caminhões-pipa eram abastecidos de forma irregular. O dono do galpão também foi detido.





De acordo com a Compesa, todas as irregularidades identificadas serão encaminhadas ao Ministério Público. Os acusados podem responder por furto (artigo 155 do Código Penal) e por atentado contra o funcionamento do serviço público de abastecimento de água (artigo 265), crimes com penas que variam de um a cinco anos de reclusão, além de multas que podem ir de R$ 5 mil a R$ 50 mil.