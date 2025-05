Dia das Mães: Metrô do Recife vai operar no domingo (11)

Metrô do Recife vai funcionar no Dia das Mães/Foto: Arquivo

O Metrô do Recife vai operar no domingo (11), Dia da Mães, em caráter excepcional.

A informação foi divulgada nesta quinta (8) pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Segundo a empresa, a meta é facilitar a mobilidade dos passageiros.

Por isso, as Linhas Centro e Sul do Metrô do Recife funcionarão normalmente das 5h às 23h.





Desde o ano passado, o sistema deixou de operar aos domingos para obras de manutenção corretiva.





Segundo a CBTU, as obras de manutenção serão de caráter corretivo na via e os demais sistemas das linhas eletrificadas do Metrô do Recife (Centro e Sul).