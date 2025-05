Delegado que atirou em morador de Noronha é afastado do cargo por 120 dias

SDS determinou o afastamento de Luiz Alberto Braga de Queiroz por ''indícios de práticas de atos incompatíveis com as funções públicas''

/Reprodução de vídeo

No boletim geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), publicado na noite desta terça-feira (6), o secretário Alessandro Carvalho determinou o afastamento do delegado Luiz Alberto Braga de Queiroz, pelo prazo de 120 dias. No último domingo (4) à noite, ele deu um tiro contra Emmanuel Apory, após uma discussão em uma festa no Forte dos Remédios em Fernando de Noronha.





Luiz Alberto responderá a um processo administrativo disciplinar devido a “indícios de práticas de atos incompatíveis com as funções públicas”, como explica o boletim da SDS. O prazo de 120 dias pode ser prorrogado, por igual período, “caso não haja a conclusão do já citado processo administrativo disciplinar”.





O delegado tem um prazo de 24 horas para que recolha à diretoria de Recursos Humanos (DRH) a sua identidade funcional, “bem como que providencie o recolhimento, ao setor competente da Delegacia onde estiver lotado, das armas e utensílios funcionais que porventura se encontrem à sua disposição”.





O caso





No último domingo, Luiz Alberto estava em uma festa no Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha, e teria se incomodado com o assédio de Emmanuel, um morador da ilha, a sua namorada.





Imagens de vídeo mostram o delegado falando ao celular próximo ao banheiro masculino. Quando Emmanuel se dirige à entrada do wc é empurrado e acuado por Luiz Alberto em um canteiro. Após discussão, o ilhéu reage à agressão e leva um tiro na perna.





Emmanuel teve fratura exposta e foi transferido para o Recife, onde passou por cirurgia no Hospital da Restauração, na segunda-feira à noite.