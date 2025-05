Celebridades pedem justiça para ambulante baleado por delegado em Fernando de Noronha

/Foto: Reprodução/Redes Sociais





Fernando de Noronha voltou aos holofotes nesta semana, não pelas paisagens paradisíacas que atraem turistas e celebridades, mas pela violência: o ambulante Emmanuel Pedro Apory, de 26 anos, foi baleado na madrugada da última segunda-feira (5) pelo delegado Luiz Alberto Braga de Queiroz, após uma briga no Forte dos Remédios. O caso provocou indignação nas redes sociais e levou figuras públicas como Luana Piovani, Paulo Vilhena e Bruna Griphao a pedirem justiça e apoio financeiro para o tratamento da vítima.





Emmanuel foi atingido por dois tiros na perna, teve fratura exposta e precisou passar por cirurgia. Segundo relatos, o disparo foi feito pelo delegado durante uma discussão cuja motivação ainda não foi oficialmente esclarecida. Vídeos que circulam na internet mostram a movimentação no local logo antes os disparos.





A atriz Luana Piovani, frequentadora assídua de Noronha há mais de 20 anos, usou seu perfil nas redes sociais para denunciar o caso e cobrar providências do governo de Pernambuco. “Noronha é uma ilha pacífica, não tem um crime há não sei quantos anos. Fora vocês pegarem o dinheiro que a gente dá e não colocam na ilha; a ilha caindo aos pedaços”, afirmou, visivelmente revoltada. Ela também convocou os seguidores a ajudarem Emmanuel. “Vamos fazer uma vaquinha, vamos ajudar, vamos fazer coisas.”





Bruna Griphao, também atriz e visitante constante da ilha, compartilhou a notícia e mobilizou seguidores para doações em prol do jovem. Já o ator Paulo Vilhena classificou o ato como uma “violência descabida e brutal” e destacou a importância de apoiar tanto a vítima quanto os protestos realizados por moradores. “A comunidade fez os protestos indignada com o crime. Eu vi a necessidade de me manifestar e espero ter ajudado”, disse.