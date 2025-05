Caso arthur

Caso Arthur: MPPE denuncia mulher por homicídio, estupro e tortura de criança de dois anos em Tabira

Os crimes ocorreram no dia 16 de fevereiro deste ano, dentro da residência da denunciada, no município de Tabira, Sertão do Pajeú

Publicado: 08/05/2025 às 17:08