Dia da Vitória da FEB é comemorado pelo Comando do Nordeste no 13 de Maio

Aos 101 anos, o capitão Souza, um dos Pracinhas que vivem em Pernambuco, foi homenageado no evento

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) realizou, nesta quinta (9), uma solenidade para comemorar os 80 anos da vitória da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Segunda Guerra Mundial.

O evento aconteceu no Parque 13 de Maio, no bairro da Boa Vista, no Recife.





A solenidade lembrou os 25 mil brasileiros e 665 pernambucanos que participaram do confronto.

Ela teve início com as apresentações dos comandos militares brasileiros, a Marinha, o Exército e a Força Aérea, além da presença do Corpo de Bombeiros e da escola da Polícia Militar.





O evento contou, ainda, com a entrega de certificados de reconhecimento familiares de soldados pernambucanos que estiveram na FEB durante a Segunda Guerra.





Aos 101 anos, o Capitão Souza, um dois três Pracinhas ainda vivo no estado, recebeu uma homenagem em forma de reconhecimento pelos serviços prestados durante e após a Grande Guerra.





"Sou muito feliz e tenho orgulho de ser um pernambucano honorável. Eu já era pernambucano de coração. Há muitos anos que moro aqui e sempre admirei desde os tempos rígidos". explicou o potiguar capitão Souza, que recentemente recebeu da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco o título de Cidadão Pernambucano.





A vice-governadora do estado Priscila Krause participou da soenidade e destacou: “Nós tivemos aqui a presença e o exemplo do capitão Souza, que, aos seus 101 anos, nos dá o exemplo de alguém que lutou em favor dos valores democráticos e das liberdades individuais''.





Ela ainda acrescentou que a história de capitão deve ficar como inspiração para Pernambuco, que sempre foi um estado da vanguarda nos valores, na defesa da liberdade, dos valores republicanos e democráticas.





A importância da FEB foi lembrada pelo vice-prefeito do Recife, Victor Marques. ''A gente comemora da Força Expedicionária Brasileira, que foi fundamental para a vitória dos Aliados acontecesse'', relatou.

O evento contou com a presença também do general do Exército, Maurílio Miranda Netto Ribeiro, e Renato Antunes, presidente da Comissão de Educação da Alepe.