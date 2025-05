Vídeos mostram ação de criminosos em estação da Compesa em Ipojuca

Cinco criminosos participaram do roubo na noite desta quarta (16)

Ação ocorreu na noite desta quarta (16)/Foto: Reprodução/Compesa

Câmeras de segurança registraram o roubo ocorrido na noite desta quarta-feira (16) na Estação Elevatória de Bita, em Ipojuca, no Grande Recife. A ação criminosa foi cometida por, pelo menos, cinco homens encapuzados e armados por volta das 19h30. Na ocasião, dois funcionários do local foram rendidos.





A primeira gravação mostra os suspeitos ainda dentro da unidade da Compesa arrastando a fiação roubada. De acordo com a companhia, eles também levaram outros componentes elétricos, depredaram parte da estrutura física da unidade e danificaram equipamentos. Um vigilante e um operador foram rendidos.





Outro vídeo, registrado às 20h04, mostra os criminosos saindo da estação. Segundo a Compesa, a ação deixou a unidade sem condições de funcionamento, o que afetou o abastecimento de água de áreas do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca.





Estão com o abastecimento suspenso as seguintes localidades: Nossa Senhora do Ó, Gaibu, praia de Suape, Vila Nazaré, Ipojuca (área plana), Muro Alto, Porto de Galinhas e distrito industrial de Suape.





A Compesa registrou nesta quinta-feira (17) um Boletim de Ocorrência para que o sinistro, que prejudica a população e provoca danos ao patrimônio público, seja investigado.