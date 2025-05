Vídeo mostra momento em que criança de 3 anos é atingida por bala perdida no Recife

/Foto: Reprodução/Redes Sociais

Estão circulando nas redes sociais vídeos do momento em que a criança Hellen Santos Silva, de 3 anos, foi atingida na cabeça por uma bala perdida, no último sábado (12), em frente à casa onde morava com a família, na Rua Córrego do Deodato, em Água Fria, na Zona Norte do Recife.





As imagens mostram que uma prima de Hellen corre para perto dela, na rua, já ao perceber a movimentação suspeita no local. Ela pega a garota no braço e tenta correr para dentro de casa.

Ao tentar se deslocar rápido para dentro da residência, é possível ver o momento em que Hellen é atingida na cabeça por um disparo. A criança desmaia com o impacto e a prima percebe pouco tempo depois.





Em seguida, um grupo de homens com arma em punho aparece no local. Nas gravações, é possível identificar que eles efetuaram mais disparos.





Relembre o caso





Elaine da Silva Santos, mãe da menina, disse que estava preparando a festa da filha, que faria 4 anos no domingo (14), por volta das 20h de sábado.

"Pedi para minha sobrinha descer com ela, para ela não ver as sacolinhas e os doces, para enganar ela. Não era totalmente uma surpresa, é porque criança fica muito em cima querendo mexer em tudo", contou.

Uma hora depois, elas pararam na rua, onde as crianças estavam brincando.

Quando começaram os gritos após os tiros, a mãe pensou que ''tinham matado alguém".

"Do jeito que eu estava, com roupa de dormir, desci correndo. Todo mundo tinha socorrido ela, e a polícia levado para o hospital.", declarou.

O crime

Hellen chegou a ser socorrida com o apoio da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), após ser baleada. Ela foi levada em estado gravíssimo para o Hospital da Restauração, na região central do Recife, onde passou por cirurgia e foi entubada na sala vermelha da pediatria.

O disparo atingiu a cabeça da criança, provocando perda de massa encefálica. Apesar dos esforços da equipe médica, Hellen não resistiu aos ferimentos.

A morte foi confirmada pela mãe da criança, por volta das 18h30, em uma publicação nas redes sociais.

"Gente, infelizmente, Hellen não resistiu", escreveu a mãe.





A morte da menina, registrada no mesmo dia em que completaria 4 anos, causou comoção entre familiares, amigos e moradores da comunidade.





Até a última o momento, nenhum suspeito tinha sido identificado ou preso.

Informações preliminares apontam que o tiroteio teria sido resultado de uma disputa entre grupos criminosos que atuam na região.





Revolta





Familiares e moradores do Córrego do Deodato, na Zona Norte do Recife, foram às ruas nesta segunda (14), após o sepultamento da menina Hellen, de 4 anos, para protestar e pedir justiça pela morte da pequena. Com cartazes, balões brancos e gritos, os moradores manifestaram sua indignação.