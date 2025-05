Vereador de Alagoinha, Ezinho Construção é morto a tiros no Agreste

Ezinho Construção deixava o seu armazém, no centro de Alagoinha, quando foi alvejado

/Foto: Reprodução/Redes sociais

O vereador de Alagoinha Ézio Galindo Cordeiro (Podemos), conhecido como Ezinho Construção, de 46 anos, foi morto a tiros na cidade, no Agreste de Pernambuco, na tarde deste sábado (26). O caso é investigado pela Polícia Civil.





Segundo informações preliminares, Ezinho Construção deixava o seu armazém, no centro de Alagoinha, quando foi alvejado no tórax, pescoço e no braço esquerdo.





O parlamentar chegou a ser levado ao Hospital Municipal de Alagoinha e transferido para o Hospital da Restauração, no Recife, mas não resistiu.





Ézio foi eleito em 2024 com 533 votos, sendo o quinto mais votado da cidade. Em nota, a Câmara Municipal de Alagoinha declarou luto oficial de três dias.





“Ézio construiu sua trajetória pública com dedicação, compromisso e respeito à nossa população, deixando um legado que jamais será esquecido”, completam no texto.





Nas redes sociais, o Podemos declarou que “Ezinho Construção, eleito com orgulho em 2024 para seu primeiro mandato como vereador em Alagoinha (PE), foi vítima de uma violência brutal que jamais aceitaremos”.





“É um dia triste para a política, para Alagoinha e para todos que amam o Brasil. Ezinho era esperança, trabalho e dedicação pelas pessoas. Seu legado de coragem e de luta viverá para sempre”, disse.





A Polícia Civil afirmou, por meio de nota, que instaurou inquérito policial, “seguindo em diligências com equipes da Divisão Especial de Apuração de Homicídios”.