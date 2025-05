Vai ter feriadão? Confira as cidades que aderiram ao ponto facultativo na sexta (2)

Após o Governo de Pernambuco decretar ponto facultativo, municípios do estado também irão ''emendar'' com o feriado do Dia do Trabalhador

Municípios pernambucanos determinaram ponto facultativo para esta sexta (02)/Divulgação

Com o feriado nacional do Dia do Trabalhador, celebrado nesta quinta-feira (1º), alguns municípios de Pernambuco determinaram ponto facultativo para esta sexta-feira (02).





A prefeitura do Recife, por meio de publicação no Diário Oficial do município, decretou ponto facultativo nas repartições públicas e entidades da administração direta e indireta. O Governo de Pernambuco também já havia determinado ponto facultativo nas repartições públicas estaduais, na última sexta-feira (25).





Na Região Metropolitana do Recife (RMR), cidades como Paulista, Cabo de Santo Agostinho e Igarassu também determinaram ponto facultativo. Em Olinda, existe uma grande probabilidade que a prefeitura também siga com a mesma determinação dos outros municípios.





Todos serviços essenciais serão mantidos em todas as localidades citadas, garantindo a continuidade da prestação dos serviços indispensáveis à população.

Municípios de Pernambuco que já decretaram ponto facultativo para esta sexta-feira (02)





Aliança

Cachoeirinha

Escada

Feira Nova

Flores

Gameleira

Granito

Gravatá

Lagoa Grande

Passira

Sanharó

São Joaquim do Monte

Tuparetama

Venturosa

Vertentes