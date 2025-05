Transformador eólico: conheça a empresa responsável e toda operação do transporte em Pernambuco

/Divulgação/PRF

Começa nesta quinta-feira (1º), o transporte do segundo transformador do Parque Eólico Serra da Palmeira, na Paraíba. A partida será no Cabo de Santo Agostinho, litoral norte de Pernambuco e, cerca de 500km depois, chegará ao município paraibano de Nova Palmeira, quase no limite com o estado do Ceará.





A Movecta, uma das maiores empresas de logística integrada do país, está liderando o transporte do transformador de 250 toneladas em Pernambuco. A operação teve início na madrugada desta terça-feira (29), partindo do Porto de Suape. A movimentação do megaequipamento deve durar em torno de 20 dias, em um percurso de cerca de 500 quilômetros.





O transformador, fabricado na China e importado por navio de carga geral, será utilizado para elevar a tensão da energia gerada pelos aerogeradores, ajustando a voltagem para 500 mil volts, compatível com o Sistema Interligado Nacional (SIN). Esse processo é fundamental para minimizar perdas elétricas e garantir eficiência na distribuição de energia.





O transporte de um transformador especial como este envolve uma logística complexa e planejamento detalhado. “Atuamos como parceiros estratégicos em projetos que exigem inteligência logística, capacidade técnica e controle operacional rigoroso. Cada etapa da operação é cuidadosamente desenhada para garantir segurança, cumprimento de prazos e preservação da infraestrutura viária. Temos grande experiência nesse tipo de projeto, conduzindo o transporte de cargas oversize ao longo de mais de 15 anos”, destaca Roberto Teller, diretor de Operações da Movecta.





A movimentação da carga superdimensionada será realizada por um conjunto veicular de 113 metros de comprimento. A operação atende aos parâmetros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e mobiliza agentes de segurança, como escoltas da Polícia Rodoviária Federal, batedores e uma equipe técnica altamente capacitada.





A complexidade do projeto exigiu uma solução integrada desenvolvida sob medida, incluindo Estudo de Viabilidade Geométrica (EVG), estudo de manobras nos pontos críticos da rota e autorizações dos órgãos estaduais e federais de trânsito.

Com operações em diferentes regiões do país, a Movecta vem ampliando sua atuação no segmento de energia, infraestrutura e equipamentos de grandes proporções, apoiando projetos especiais que demandem engenharia logística avançada.





Raio-x da operação:

Informações técnicas do transformador

• Peso: 249,14 toneladas

• Comprimento: 11,24 metros

• Altura: 4,59 metros

• Largura: 4,20 metros





Transporte terrestre:

• Dimensões do veículo: 113 metros de comprimento e 7 metros de largura

• Quantidade de eixos: 44 eixos com 8 pneus cada, além de 10 eixos adicionais dos cavalos mecânicos, totalizando 54 eixos para distribuir 600 toneladas





Equipe envolvida na operação:

• PRF: 12 viaturas e 8 motocicletas

• Transportadora: 22 profissionais

• Batedores: 4 veículos