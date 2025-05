Tradicional missa de Páscoa é celebrada em basílica no Recife

Fiéis lotaram a Basílica Nossa Senhora do Carmo na manhã deste domingo (20)

Missa Solene da Ressurreição do Senhor./Foto: Francisco Silva/DP Foto





Foi celebrada neste domingo (20) a tradicional Missa de Páscoa na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, em Santo Antônio, na área central do Recife. Chamada oficialmente de Missa Solene de Ressurreição do Senhor, a cerimônia foi conduzida por Frei Dárcio, reitor da Basílica.





A basílica ficou lotada de fiéis que prestigiaram a celebração. "A ressurreição não foi só feita para Cristo. Tem que ser feita em cada um de nós. Eu comemoro a ressurreição todos os dias, mas no domingo principalmente", disse a microempreendedora Júlia Carolina, que prestigiou a missa.