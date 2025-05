Suspeito de efetuar tiros no show de João de Gomes, no Carnaval de Olinda, que atingiu a cantora Luna França, é preso em Paulista

Cantora paulista Luna França que foi baleada no Carnaval de Olinda/Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de efetuar disparos de armas de fogo, no show de João Gomes, na Terça-feira de Carnaval, no Polo Pernambuco Meu País, em Olinda, que deixou sete pessoas feridas, entre elas a cantora paulista Luna França.





A prisão aconteceu nesta segunda-feira (14), no condomínio Parque Lusitânia III, no bairro de Maranguape I, em Paulista. O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela vara do Tribunal do Júri de Olinda, por tentativa de homicídio.





De acordo com a Polícia Militar, no momento da prisão, foram apreendidos com o ele dois “big bigs” de maconha. O suspeito e a droga foram encaminhados para Delegacia de Paulista, para adoção das medidas legais cabíveis.





Relembre o caso





O tiroteio aconteceu durante o show de João Gomes, na Terça-feira de Carnaval, no Polo Pernambuco Meu País, no bairro do Carmo, em Olinda. O ocorrido deixou sete pessoas feridas, entre elas a cantora paulista Luna França, de 37 anos, que passou 17 dias internada.





Luna França foi baleada na perna e foi internada no dia 5 de março, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração, no Recife. A cantora foi transferida no dia 8 de março para o Hospital Real Português, também no Recife, e permaneceu internada até o dia 21 de março, quando recebeu alta.





Durante todo esse período, a família da cantora montou uma campanha de doação de sangue para ajudá-la.





De acordo com a investigação da polícia, o suspeito de ter efetuado os disparos estava em busca de um desafeto. Ao disparar na multidão, acabou atingido outras pessoas.