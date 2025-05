Serviços da Prefeitura do Recife terão funcionamento especial no feriadão da Semana Santa e Tiradentes

Além de apoiar a realização de espetáculos em homenagem à Paixão de Cristo, a Prefeitura do Recife oferecerá uma programação cultural diversificada, com atividades para toda a família

/Foto: Arquivo/ Prefeitura do Recife

O Recife se prepara para um feriadão prolongado que une a Semana Santa ao feriado de Tiradentes. Entre os dias 17 e 21 de abril, a cidade terá mudanças no funcionamento de serviços públicos, além de uma programação cultural especial gratuita em diversos pontos da capital. A Prefeitura do Recife anunciou os ajustes nos serviços de saúde, assistência social, mobilidade, cultura e lazer, além de horários específicos para feiras, mercados e equipamentos de apoio à população.





Cultura e lazer





Entre os destaques da programação cultural, está a 27ª edição da Paixão de Cristo do Recife, encenada no Marco Zero entre os dias 18 e 21 de abril, sempre às 18h, com entrada gratuita. Outra montagem tradicional, a Paixão de Cristo de Casa Amarela, será realizada no Sítio Trindade, nos dias 17, 18 e 19, a partir das 20h.





O Paço do Frevo, no Bairro do Recife, exibe a exposição “É gente! Carnaval do Recife”, reunindo fotografias de Chico Barros e obras da artista plástica Andréa Tom. O museu funciona das 10h às 17h na quinta e sexta, e das 11h às 18h no sábado e domingo, fechando na segunda-feira (21). A entrada custa R$ 5. Já o Museu da Cidade estará aberto nos dias 17, 19 e 20 de abril, com acesso gratuito.





O Parque das Esculturas também terá horário especial: fecha na quinta-feira (17) e na segunda (21), mas abre das 10h às 17h na sexta, sábado e domingo. Todos os outros equipamentos culturais mantidos pela prefeitura estarão fechados durante o feriadão.





Saúde





Durante o recesso, os serviços essenciais da rede municipal de saúde funcionarão normalmente. Estarão em plantão permanente as policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto), além das unidades com maternidade Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Professor Arnaldo Marques (Ibura). Os hospitais pediátricos Maria Cravo Gama (Areias) e Helena Moura (Tamarineira) também seguem com atendimento 24 horas.





O Hospital da Mulher do Recife (HMR), no Curado, continuará realizando partos de risco habitual e alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. Anexo ao HMR, o Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos estará ativo, oferecendo atendimento multiprofissional a mulheres cis, trans e homens trans com útero que tenham sido vítimas de violência.





A vacinação contra a Covid-19 e outras vacinas segue nos centros localizados nos shoppings Recife, RioMar e Boa Vista, durante o horário de funcionamento dos respectivos estabelecimentos. O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses (CVA) terá plantão para emergências envolvendo animais que representem risco à saúde pública, das 8h às 17h, pelo telefone (81) 3355-7712.





Além disso, no dia 19 de abril, sexta-feira, será realizada mais uma edição da ação “PrEPara a Prevenção!”, que oferece testagem rápida para ISTs, distribuição de preservativos e lubrificantes, além da profilaxia PrEP, sem necessidade de agendamento. A iniciativa acontece no SAE da Policlínica Gouveia de Barros, temporariamente instalado na Policlínica Waldemar de Oliveira, em Santo Amaro, das 8h às 16h. Os demais serviços ambulatoriais e administrativos da saúde municipal retomam as atividades na terça-feira, 22.





Assistência Social





Durante o feriadão, os serviços essenciais da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Recife seguirão funcionando. A rede de acolhimento institucional estará ativa, incluindo o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce e as casas de acolhimento, que operam 24 horas. Os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio também funcionarão normalmente.





A Cozinha Comunitária de Gurupé estará aberta até quarta-feira (17). Já o Banco de Alimentos e o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (Cresan) funcionarão até terça (16). Por outro lado, serviços como os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os CREAS, a Central do Cadastro Único, o Centro POP e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS) estarão fechados e só retomam os atendimentos na terça-feira (22).





Serviços públicos e equipamentos

Estarão fechados de quinta (17) a segunda (21):

Edifício-sede da Prefeitura

COMPAZ e bibliotecas da Rede pela Paz

Academias Recife e o Geraldão

Agências de emprego, escolas profissionalizantes e Sala do Empreendedorismo

Centro de Referência em Direitos Humanos e Centro LGBTI%2b

Espaços culturais, exceto o Paço do Frevo e o Museu da Cidade

Procon Recife (atendimento digital mantido)

Procuradoria Geral do Município

Ouvidoria (exceto canais online)

Mercados, mobilidade e outros serviços





As feiras livres e mercados públicos funcionarão das 6h às 18h na quinta (17) e sábado (19). Na sexta-feira (18), domingo (20) e segunda (21), o horário será reduzido, das 6h às 13h.





A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) suspenderá o atendimento presencial durante o feriadão, retornando no dia 22, com agendamento pelo site. O monitoramento do tráfego, a fiscalização e o teleatendimento pelo número 0800.081.1078 continuarão funcionando 24 horas.





O Hospital Veterinário do Recife funcionará em horário especial: das 7h às 13h nos dias 17, 18 e 21, com plantão para urgências e emergências. O Jardim Botânico estará fechado durante todo o feriadão, reabrindo na terça.





Já o projeto Praia sem Barreiras, que oferece banho de mar assistido na Praia de Boa Viagem, não funcionará na quinta (17), mas estará em operação de sexta a segunda (18 a 21), das 8h às 13h.





Turismo





O programa Olha!Recife estará em recesso de Páscoa e retorna na quarta-feira (23), com passeio ao Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM). Na sexta (25), acontece o Recife Walking Tour, às 9h30, com roteiro turístico saindo da Praça do Arsenal.