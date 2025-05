Semana Santa de 2025 apresenta queda no número de furtos e acidentes, diz SDS

/Foto: SDS/Divulgação

A Operação Semana Santa 2025, da Secretaria de Defesa Social (SDS), registrou, entre os dias 11 e 20 de abril, 14 ocorrências, sendo 13 registradas em Gravatá e uma no Brejo da Madre de Deus. Desse total, 12 estavam relacionadas a furtos diversos, uma foi referente ao acidente de um policial em serviço e outra relativa a descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (MPU).





A operação é realizada com foco nos locais onde são encenados os tradicionais espetáculos da Paixão de Cristo, na capital e interior do estado, que atraem milhares de pernambucanos e turistas a cada edição.





De acordo com a SDS houve uma redução de 34% nos acidentes sem vítima (978 casos, contra 1.483 registrados nas celebrações do ano anterior) e de 27% nos acidentes com vítimas fatais (42 casos, contra 58 no comparativo com o ano passado).





"O pouco quantitativo de ocorrências criminais, e de menores potenciais ofensivos, em eventos que atraem um grande público, como as Paixões de Cristo de Nova Jerusalém, do Marco Zero e do Sítio Trindade, foram resultado do esforço conjunto e do trabalho efetivo desempenhado pelas forças de segurança de Pernambuco, demonstrando que estamos no caminho certo do planejamento e execução das ações integradas, e cada vez mais com apoio da tecnologia", avaliou a secretária-executiva da SDS, Dominique de Castro Oliveira, ressaltando que a Operação também foi realizada em demais cidades do Agreste e da Região Metropolitana, bem como no litoral pernambucano.





OPERAÇÃO CACTUS





A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) intensificou a Operação Cactus nas principais rodovias de acesso ao interior do Estado, garantindo segurança ao cidadão e o combate ao transporte de materiais ilícitos. Durante a Operação, realizada entre os dias 17 e 22 de abril, foram empregados aproximadamente 70 policiais militares, que atuaram em 28 pontos de bloqueio estratégicos.





O balanço resultou em 1.556 abordagens a veículos, 2.427 pessoas abordadas e 8 ocorrências policiais registradas, que culminaram com 7 prisões em flagrante delito, 1 veículo apreendido, 1 mandado de prisão cumprido e 4 armas de fogo apreendidas, além de 22 quilos de cocaína e aproximadamente 250 gramas de maconha retiradas de circulação.