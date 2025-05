Governo usa drones e aeronaves para monitoramento em operação da Semana Santa

/Foto: SDS/Divulgação

Com a chegada do feriadão que antecede a Páscoa, a Secretaria de Defesa Social (SDS) aumentou o monitoramento de segurança da Operação Semana Santa 2025 com drones e aeronaves do Grupamento Tático Aéreo (GTA). Os equipamentos são utilizados para o patrulhamento aéreo ostensivo nos polos de eventos onde são encenados os espetáculos da Paixão de Cristo, seja na Região Metropolitana, no Agreste ou no litoral pernambucano.





De acordo com a pasta, as equipes de drones e do GTA atuam de forma integrada com o efetivo de campo de todas as operativas e demais setores da SDS, reforçando a segurança nas áreas de atuação, incluindo as estradas e rodovias de acesso aos principais destinos turísticos.





Os drones geram imagens em tempo real que são espelhadas tanto para o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), localizado na capital pernambucana, quanto para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) de Caruaru, além da Plataforma de Observação Elevada (POE) instalada na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que acontece no distrito de Fazenda Nova, no município Brejo da Madre de Deus.





A SDS destaca que esta é a primeira vez que os equipamentos são utilizados em Fazenda Nova para o monitoramento de todas as áreas do evento, até mesmo do estacionamento, bem como das rodovias estaduais utilizadas por pernambucanos e turistas para ida e retorno do espetáculo.





“Estamos com uma operação bem planejada e estruturada para cumprirmos a missão de apoiar as demais equipes das forças de segurança com uma ampla transmissão de imagens e, assim, garantir que toda a Operação Semana Santa 2025 transcorra com tranquilidade e ordem social”, esclareceu o policial civil Cláudio José Alexandre da Silva, um dos coordenadores da Operação Drones da SDS.





O Grupamento Tático Aéreo (GTA) está com a base Caruaru ativada, realizando patrulhamento aéreo ostensivo a partir da capital do Agreste, atendendo também as regiões de Brejo da Madre de Deus e Gravatá. A Região Metropolitana e as praias do litoral também estão sendo monitoradas, a partir da base Recife. O GTA é responsável, ainda, pela coordenação das atividades aéreas de drones, visando o emprego dos equipamentos e a não ocorrência de conflitos de tráfego.





O Governo destaca que está investindo quase R$ 1,5 milhão na Operação Semana Santa 2025 através de 8.054 jornadas extras de profissionais, um incremento de 10,8% no efetivo em relação ao ano anterior, quando foram empregados 7.268 postos de trabalho. A Operação Semana Santa 2025 foi iniciada no dia 11 e segue até o dia 20 de abril.





RISCOS DE PILOTAR DRONES SEM AUTORIZAÇÃO





A coordenação da Operação Drones da SDS alerta para os riscos de operar os equipamentos sem as devidas autorizações, sobretudo durante a realização de grandes eventos do Estado. O objetivo é garantir a segurança do espaço aéreo, bem como preservar a vida dos profissionais e da população do entorno onde os equipamentos são operados.





“É uma atividade que precisa de muita responsabilidade, das devidas autorizações e do respeito às legislações, pois pode colocar em perigo as aeronaves de asas rotativas (helicópteros) da segurança pública, podendo danificá-las em caso de colisão e, até mesmo, provocar uma fatalidade”, pontuou o policial civil Cláudio José.





A pasta destaca que, a depender da altura e local do voo, pilotar o equipamento de forma ilegal é considerado crime de expor a perigo aeronave, previsto no artigo 261 do Código Penal, inafiançável e com pena que pode chegar a até cinco anos de reclusão, além de poder ter o drone apreendido.





Além disso, o infrator pode receber multas são aplicadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que podem chegar a R$ 4,5 mil, como também responder na Junta de Julgamento da Aeronáutica (JJAer), que tem por finalidade apurar e aplicar as penalidades e providências administrativas previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). Quem presenciar infrações ou voos irregulares pode relatar o ocorrido à Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) através do número 190.