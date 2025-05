SDS reforça segurança na Festa da Pitomba

/Foto: Divulgação

Um dos mais tradicionais eventos do calendário festivo de Pernambuco, a Festa de Nossa Senhora dos Prazeres, mais conhecida como Festa da Pitomba, está contando com a presença efetiva das forças de segurança do Estado. Realizado no Parque Histórico Nacional dos Guararapes, em Jaboatão, o evento é simbolizado pelo encontro entre fé e cultura, com celebrações religiosas e atrações musicais diversas. Para esta 368ª edição, a Secretaria de Defesa Social (SDS) está realizando o lançamento de 1.883 jornadas extras, mobilizando servidores de suas Operativas para atuar em 9 dias de festividades, que iniciaram no dia 20 e seguem até a próxima segunda (28).





“Elaboramos um esquema especial de policiamento para garantir a tranquilidade dos participantes na Festa da Pitomba que, desde 2009, é considerada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Pernambuco. E, além do policiamento ostensivo e demais atuações integradas das ações de suas Operativas, a SDS está empregando diversos recursos tecnológicos, a exemplo de drones, reconhecimento facial, Plataformas de Observação Elevada, sobrevoos de aeronaves do grupamento Tático Aéreo (GTA) e monitoramento das patrulhas por meio do espelhamento das imagens captadas para as câmeras do Centro Integrado de Comando e Controle”, esclareceu o gerente de Articulação e Segurança de Grandes Eventos da SDS, o tenente-coronel Valdemio Gondim.





A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que possui o maior contingente da operação, está atuando com policiamento em diversas modalidades, seja a pé, motorizado ou montado, mantendo um posto de comando fixo no local. Durante todo o evento, a PMPE está empregando policiais do 1º BPM, 6º BPM, 11º BPM, 12º BPM, 13º BPM, 16º BPM, 17º BPM, 19º BPM, 20º BPM, 25º BPM, 26º BPM, além do apoio do Regimento de Polícia Montada (RPMON), do Batalhão de Trânsito (BPTRAN), o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e o da Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (CIPMoto),





Outras Operativas das forças de segurança de Pernambuco também se fazem presentes na Festa da Pitomba, como a Polícia Civil, que está prestando serviços ao público por meio de uma delegacia móvel; e o Corpo de Bombeiros, mantendo servidores a postos para atendimento pré-hospitalar, combate à incêndio e salvamento, com apoio de viaturas. Equipes da Defesa Civil também foram escaladas para o evento.





A Polícia Científica está pronta para executar laudos periciais e demais ações pertinentes, enquanto a Corregedoria Geral da SDS realiza serviços de fiscalização correicional. Já a Ouvidoria da SDS disponibilizou um ônibus para atendimento aos participantes das festividades. Servidores que realizam as ações do Programa Alerta Celular, por sua vez, estão de prontidão fornecendo informações e auxiliando no cadastro dos aparelhos do público presente.