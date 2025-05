Santuário do Morro da Conceição realiza missa em sufrágio do papa Francisco

Missa será celebrada aos pés da imagem da Imaculada Conceição do Morro./Foto: Rafael Vieira/DP Foto

O Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição do Moro, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, realizará a Santa Missa em sufrágio do Papa Francisco nesta segunda-feira (21). A celebração ocorrerá às 18h30, aos pés da imagem da Imaculada Conceição do Morro.





A Santa Missa de sufrágio é uma cerimônia que tem como objetivo interceder pela alma os mortos.





A missa ocorre dentro das Oitavas de Páscoa, período de oito dias em celebração às alegrias da Páscoa e ressurreição de Jesus Cristo. Segundo a Igreja, todos os dias desta semana são considerados como se fossem Domingo de Páscoa. As Oitavas seguem até o próximo domingo (27).









Serviço





Santa Missa em sufrágio do Papa Francisco

Hora: 18h30

Local: Aos pés da Imagem de Nossa Senhora no Santuário Nossa Senhora da Conceição do Morro