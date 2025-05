Saiba o que está por trás do transporte do transformador que liga PE à PB

Com previsão de durar 20 dias, o trajeto de 500 quilômetros é feito por um veículo especial de 113 metros de comprimento, exigindo planejamento minucioso e envolvimento de equipes técnicas e forças de segurança

/Foto: Divulgação/PRF





Um transformador de 250 toneladas começou a ser transportado nesta terça-feira (29) de Suape, no Litoral Sul de Pernambuco, rumo ao complexo eólico Serra da Palmeira, na Paraíba, em uma das mais desafiadoras operações logísticas já realizadas no estado.

Com previsão de durar 20 dias, o trajeto de 500 quilômetros é feito por um veículo especial de 113 metros de comprimento, exigindo planejamento minucioso e envolvimento de equipes técnicas e forças de segurança.

Fabricado na China e trazido ao Brasil por navio, o equipamento será fundamental para o funcionamento do parque eólico, responsável por elevar a tensão da energia gerada pelos aerogeradores para 500 mil volts — padrão necessário para integração ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Esse processo permite a distribuição de eletricidade com maior eficiência e menor perda energética.





O transporte mobiliza 22 profissionais especializados, 12 viaturas da Polícia Rodoviária Federal, oito motocicletas, quatro veículos batedores e uma estrutura com 54 eixos e centenas de pneus, projetada para suportar as 600 toneladas totais do conjunto.

O nível de detalhamento é tamanho que inclui estudos de viabilidade geométrica, simulações de manobras em pontos críticos e diversas autorizações dos órgãos de trânsito.

Com mais de 11 metros de comprimento, quase 5 metros de altura e 4,2 metros de largura, o transformador exigiu adaptações em rotas e planejamento para preservação da infraestrutura viária ao longo do caminho. O megaequipamento é classificado como carga superdimensionada, o que demanda soluções logísticas específicas e tecnologia de ponta.

Segundo especialistas envolvidos, a operação é um marco para o setor de energia renovável no Nordeste, demonstrando a crescente capacidade técnica para atender projetos de alta complexidade e impacto estrutural. O transporte de cargas como essa representa um elo vital entre a geração de energia limpa e a sua distribuição segura e eficiente para milhões de brasileiros.

Confira detalhes do transformador:





Peso do transformador: 249,14 toneladas

Dimensões: 11,24 m (C) x 4,20 m (L) x 4,59 m (A)

Distância percorrida: 500 km

Tempo estimado de transporte: 20 dias

Veículo: 113 metros de comprimento, 54 eixos

Efetivo de segurança: 12 viaturas da PRF, 8 motos e 4 batedores





A expectativa é que o transformador entre em operação ainda no primeiro semestre, contribuindo para a expansão da matriz energética nacional baseada em fontes sustentáveis.