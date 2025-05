Religiosos pernambucanos destacam legado do Papa Francisco

Líderes católicos do estado relembraram encontros com o pontífice

/Divulgação

Com a recente partida do Papa Francisco, na última segunda-feira (21), diversos líderes religiosos de Pernambuco rememoraram encontros marcantes com o pontífice e refletiram sobre seu legado de fé, simplicidade e compromisso com os mais necessitados.





Na Diocese de Petrolina, os bispos dom Antonio Carlos Cruz Santos e dom Francisco Canindé Palhano tiveram a oportunidade de encontrar o Papa Francisco durante a visita ad limina ao Vaticano. Ambos foram nomeados pelo pontífice para liderar a diocese, evidenciando a confiança depositada em seus ministérios.





Dom Fernando Saburido, que serviu como arcebispo de Olinda e Recife de 2009 até sua renúncia em 2023, também teve contato próximo com o Papa Francisco. Ao completar 75 anos, conforme previsto pelo Código de Direito Canônico, dom Saburido apresentou sua renúncia ao pontífice, expressando gratidão pela missão cumprida e pelo apoio recebido durante seu episcopado.





Seu sucessor, dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, nomeado pelo Papa Francisco em junho de 2023, assumiu a arquidiocese com a missão de dar continuidade ao trabalho pastoral. Com formação sólida em teologia e experiência em diversas funções eclesiásticas, Dom Paulo destaca-se pela dedicação à comunicação e à ética, valores também prezados pelo papa.





Na Diocese de Caruaru, o falecimento do pontífice foi recebido com pesar, mas também com esperança. Em celebração na Catedral, o clero e os fiéis rezaram pela alma do papa, reconhecendo seu papel como peregrino da esperança e seu testemunho de vida pautado na simplicidade e fraternidade.





O padre Adeildo Ferreira, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Livramento em Arcoverde, expressou a gratidão da comunidade pelo legado do líder da Igreja Católica: "Em um tempo de incertezas, Papa Francisco foi sinal de esperança e humanidade. Lamentamos profundamente sua partida, mas somos imensamente gratos pelo seu testemunho de fé, simplicidade e amor aos mais pobres. Seu legado permanece vivo em nossos corações."





Os encontros e a proximidade dos líderes religiosos pernambucanos com o Papa Francisco refletem a universalidade da Igreja e o impacto de seu pontificado em diversas regiões. Seu exemplo continua a inspirar ações pastorais e sociais, fortalecendo a fé e a esperança entre os fiéis.