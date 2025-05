Recife oferece mais de 250 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes

As formações são para as áreas de administração, tecnologia, saúde, línguas, vestuário, culinária e indústria.

É possível se inscrever pelo GO Recife/Foto: Divulgação

A Prefeitura do Recife abriu inscrições abertas para mais de 250 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes em quatro escolas da rede profissional, localizadas no Bongi (San Martin), Areias, Dom Bosco (Casa Amarela) e Vila dos Milagres (Ibura).





Os cursos oferecidos são de Informática Básica e Intermediária, Cuidador de Idosos, Bolos Regionais, Confecção de Bolsas e Acessórios (Módulo II), Modelagem Feminina em Tecido Plano, Corte e Costura, Libras Módulo I (Básico), Libras Módulo II (Intermediário), Eletricista Residencial para Mulheres, Energia Solar, Confeitaria Junina e FORME – Formação Empreendedora.





As inscrições podem ser feitas de forma online, através da plataforma Conecta Recife, na aba GO Recife, ou diretamente pelo site: www.gorecife.recife.pe.gov.br.

Para quem for realizar as matrículas de forma presencial, é necessário apresentar um documento oficial com foto e comprovante de residência. Para conferir os endereços das escolas profissionalizantes, basta acessar o www.recife.pe.gov.br.





Para participar das formações, oferecidas pela Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional (STQP), por meio do programa Qualifica Recife, os candidatos devem atender à idade mínima exigida para cada curso, que varia entre 14 e 18 anos. As aulas estão previstas para começar entre os dias 14 de abril e 5 de maio.