Recicla+Pernambuco abre inscrições para municípios investirem em sustentabilidade

As isncrições no programa seguyem até o dia 15 de junho

/Foto: Tarciso Augusto/Semas

As inscrições para participar do processo de qualificação oferecido pelo Projeto Recicla%2bPernambuco tiveram início nesta terça-feira (29) e os gestores públicos e técnicos terão acesso a informações sobre como estruturar a política pública de coleta seletiva das cidades.





Esta primeira etapa é voltada para os gestores públicos avançarem de forma estruturada na implantação da coleta seletiva.A qualificação do Projeto Recicla Pernambuco será oferecida pelo Instituto Recicleiros, por meio da plataforma Academia Recicleiros do Gestor Público, e será aberto aos 184 municípios do estado, além de Fernando de Noronha.





O projeto também prevê a realização de oficinas presenciais de qualificação em quatro regiões do Estado. Ao concluírem o processo de qualificação do Recicla Pernambuco, os municípios receberão seus certificados de conclusão.





O período de inscrições vai até 15 de junho e os municípios e consórcios interessados em participar do processo de qualificação e seleção de cidades devem realizar o cadastro neste site usando um e-mail oficial. Nesta página é possível encontrar todas as informações sobre o projeto, inclusive o regulamento geral.





A iniciativa vai selecionar quatro municípios ou consórcios para implantação do projeto de coleta seletiva. Os investimentos do projeto serão destinados a realização de reformas, aquisição de máquinas e equipamentos para montagem de Unidades de Processamento de Materiais Recicláveis (UPMRs) completas, realização de campanhas de comunicação para engajamento da população, assessoria técnica intensiva e de longo prazo para formação socioprofissional dos catadores, capital de giro limitado e, também, apoio técnico de longo prazo para a municipalidade.





Fases da qualificação e seleção de municípios





O processo de qualificação vai funcionar em etapas. Após a inscrição, o gestor vai receber o login da plataforma online da Academia Recicleiros do Gestor Público, onde deve passar pela Trilha do Conhecimento, com 120 minutos de conteúdos.





Depois, os gestores vão participar de oficinas presenciais, além de mentorias técnicas online e ao vivo. Por fim, deverá responder os formulários e fazer a candidatura oficial do município para participar da seleção dos quatro municípios ou consórcios que receberão recursos do Recicla Pernambuco.





O projeto custou aproximadamente R$ 30 milhões em investimentos realizados por meio do conceito de blended finance, contando com aproximadamente R$ 21 milhões do Governo de Pernambuco e cerca de R$ 9 milhões de recursos complementares a serem captados pelo Instituto Recicleiros. O montante deverá vir de fontes como a logística reversa de embalagens, Lei de Incentivo à Reciclagem e de fundos não reembolsáveis (grants). Empresas e organizações interessadas em investir podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected]