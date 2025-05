Receita Federal apreende R$ 800 mil em canetas de Mounjaro no Aeroporto do Recife

/Foto: Divulgação/ Receita Federal

A Receita Federal reteve, na noite desta terça-feira (15), 249 canetas do medicamento de uso controlado Mounjaro no Aeroporto Internacional do Recife. Em menos de uma semana da última apreensão do mesmo produto no terminal, esta nova carga, avaliada em R$ 800 mil, chegou desacompanhada e foi identificada durante fiscalização de rotina.





Segundo a Inspetoria da Receita Federal no aeroporto, a carga tem origem no Reino Unido e foi encontrada em uma bagagem despachada que chegou após o desembarque do passageiro responsável. O material chamou a atenção dos servidores durante os procedimentos de controle aduaneiro.





No último sábado (13), a mesma Inspetoria reteve 389 canetas do Mounjaro, também trazidas do Reino Unido, em posse de um passageiro. Na ocasião, a carga foi avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão.





O Mounjaro possui regras específicas para importação no Brasil, exigindo prescrição médica e condições adequadas de transporte para garantir a segurança e eficácia do medicamento.