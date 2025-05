Receita Federal doa mais de 16 kg de cabelo à Rede Feminina do HCP

Cabelos para apreendidos pela receita federal/Foto: Nivaldo Fran/DP

Na manhã desta sexta-feira (25), a Receita Federal realizou a doação de 16,22 kg de cabelo humano e aparelhos celulares à Rede Feminina Estadual de Combate ao Câncer de Pernambuco. A entrega aconteceu no Terminal de Cargas Aéreas do Aeroporto Internacional do Recife e contou com a presença de representantes do órgão federal e da entidade beneficiada. O material será destinado à produção de perucas para mulheres em tratamento oncológico no Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP).

Os cabelos foram apreendidos durante uma operação de fiscalização realizada em agosto de 2022, em um voo internacional procedente de Portugal. A carga foi interceptada por apresentar irregularidades, entre elas, a ausência da anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), exigida para esse tipo de mercadoria, e a tentativa de entrada no país por meio da bagagem de um passageiro, configurando destinação comercial, prática proibida nesse tipo de transporte.

Segundo a auditora fiscal Ana Helena Carneiro, chefe da equipe de bagagem da Receita Federal, os bens retidos entram no país por vias irregulares e, em muitos casos, estão sujeitos à pena de perdimento. “A bagagem internacional deve ser declarada de forma correta, passando pelo canal verde ou vermelho. Quando há irregularidades, como excesso de quantidade ou ausência de licença, as mercadorias são apreendidas”, explicou.

Além do cabelo humano, foram apreendidos adesivos usados na fixação de perucas e aparelhos celulares. Estes últimos também foram repassados à Rede Feminina e devem ser utilizados em atividades administrativas e logísticas da instituição.

Yasmin Maria, 18 anos, enfrenta o tratamento contra a leucemia linfoide aguda (LLA) há mais de dois anos e meio no Grupo de Ajuda à Criança com Câncer de Pernambuco (GAC-PE). Entre os altos e baixos da jornada, ela lembra com carinho de um momento transformador: o dia em que recebeu uma peruca.

“Foi a melhor coisa pra mim, porque a pior parte foi ter perdido meu cabelo, que era a única coisa que eu amava na minha autoestima. Quando me vi no espelho pela primeira vez usando a peruca, foi um choque. Pensei: ‘Meu Deus, quem é essa?’. Eu senti que a minha autoestima aumentou muito. Mudou muita coisa, mudou a minha personalidade.”

Yasmin conta que o diagnóstico foi um processo difícil, marcado por idas a vários hospitais até a confirmação. “Foi um sufoco. Quando recebi, foi um choque. Acho que pra várias pessoas é assim. Fiquei dias tendo pesadelos. Mas é tudo fase.” A jovem, no entanto, reforça que a fé foi sua maior aliada. “O processo foi doloroso, mas a fé foi mais forte. E o que eu desejo para outras mulheres que têm câncer e já perderam o cabelo é que um dia elas aprendam que a beleza não é tudo na vida. Deus é.”

Para Luiz Gonzaga Leite, auditor da Receita Federal, a iniciativa faz parte de uma política de responsabilidade social do órgão. “Há três ou quatro anos, começamos a dar uma destinação social para mercadorias apreendidas. Já realizamos doações de itens legais e, mais recentemente, firmamos parcerias que permitem transformar até produtos falsificados em algo útil. Com os cabelos, encontramos a Rede Feminina, que executa um trabalho belíssimo ao confeccionar perucas para mulheres que enfrentam o câncer. É o melhor dos mundos: um item que antes era objeto de uma infração agora volta à sociedade com dignidade”, destacou.

A presidente da Rede Feminina, Maria da Paz, celebrou a parceria e ressaltou o impacto da doação na vida das pacientes. “É muito importante destacar como a Receita Federal conseguiu transformar algo que poderia ser ilícito em algo bom, que gera felicidade. A Receita Solidária vai ajudar muitas mulheres na recuperação da autoestima e na retomada das suas vidas”, afirmou.

A confecção das perucas, segundo ela, leva em média uma semana. O processo envolve triagem do cabelo, lavagem, costura, montagem, prova na cabeça da paciente e corte final. Tudo é feito com base nas preferências de cada mulher atendida, algumas preferem cabelos grisalhos, outras optam por diferentes estilos. “É extremamente gratificante ver o sorriso dessas mulheres. Nosso “salário” é justamente esse brilho no olhar, que representa a recuperação da dignidade e da força de viver”, concluiu Maria da Paz.

A Rede Feminina de Combate ao Câncer atua há mais de 20 anos no HCP, oferecendo apoio emocional, estético e social a pacientes oncológicos. A oficina de perucas funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na sede do hospital. Esta foi a primeira vez que a Receita Federal apreendeu e destinou cabelo humano para doação em Recife.