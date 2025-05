Procissão do Senhor Morto emociona fiéis nas ladeiras de Olinda

/Foto: Francisco Silva/DP Foto

O Sítio Histórico de Olinda foi palco da tradicional Procissão do Senhor Morto nesta Sexta-Feira Santa (18). O cortejo, iniciado às 17h na Catedral da Sé, reuniu centenas de fiéis que seguiram em silêncio até a Igreja de São Francisco. Presidida pelo arcebispo de Recife e Olinda, Dom Paulo Jackson, a cerimônia incluiu o rito da Adoração à Cruz, que marcou a contemplação do sacrifício de Cristo segundo os ritos da Igreja Católica.





Ao longo do trajeto, foram organizadas estações para relembrar as quedas de Cristo durante o caminho até o Calvário. Nas pausas eram feitas leituras e reflexões bíblicas. Em uma dessas paradas, Dom Paulo Jackson encorajou os fiéis: "Caminhamos pelas ladeiras de Olinda, proclamando publicamente a nossa fé. Anunciamos que Deus, em Jesus Cristo, é o amor ressuscitado que se entregou por nós, para nos lavar, nos renovar e nos dar uma vida nova. Nele fomos batizados e, por Ele, também somos testemunhas. Sigamos firmes na nossa profissão de fé: cantando, caminhando e seguindo os passos de Jesus, que morreu por nós e, nesta Páscoa, ressuscita para nos conceder a vida", celebra

No meio de centenas de devotos, quatro andores chamavam a atenção. O primeiro, que abria o cortejo, trazia a imagem do corpo de Jesus falecido, seguido pelas representações de Maria, mãe de Jesus, o apóstolo João e Maria Madalena. Aos 57 anos, a professora Amélia Silene mantém viva a tradição familiar de participar da Procissão do Senhor Morto e agora se dedica a transmitir esse legado para sua filha e sobrinhas. "Eu plantei uma sementinha em cada uma delas, e agora estão todas seguindo. Desde pequenas, na verdade, desde bebês mesmo. Isso virou um costume. Fui professora e catequista das duas", explica.





Para o estudante Romário Mendes, 24, o período da Quaresma representa uma valiosa oportunidade espiritual. "Hoje é ápice da nossa fé. Temos um Deus que nos amou, se entregou por nós e, no domingo, ressuscita. Então, vejo como esse convite para nós, cristãos, reacendermos a chama da fé", destaca o fiel.

A Procissão do Senhor Morto é apenas uma das cerimônias da Igreja Católica na Sexta-Feira Santa. Antes, às 15h, houve o rito de Adoração à Cruz, no qual os fiéis beijam e adoram o Cristo Cruficado. O momento, bastante solene, não é chamado de missa porque não há consagração do pão e do vinho – portanto, não se celebra a Eucaristia. Mas o povo comunga as hóstias que foram consagradas no dia anterior.





Já neste Sábado de Aleluia (19), Dom Paulo Jackson celebra a Vigília Pascal às 19h, também na Catedral da Sé. No pátio externo da catedral, uma fogueira é montada. O fogo é abençoado e se acende o Círio Pascal, que representa a Luz de Cristo. A programação se encerra no Domingo de Páscoa, às 9h, quando será celebrada a missa na mesma igreja.