Polícia prende suspeito de ter disparado bala perdida que matou criança em Água Fria

Suspeito foi preso nesta terça-feira (29)/Foto: Reprodução/PCPE

O suspeito de ter disparado a bala perdida que atingiu e matou a menina Helen Santos de Souza, de 3 anos, em Água Fria, Zona Norte do Recife, foi preso nesta terça-feira (29), em uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar. A criança foi morta um dia antes do aniversário, ao ser atingida na cabeça por uma bala perdida, na noite do dia 12 de abril.





De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já era procurado por envolvimento em outros crimes e era um alvo prioritário no bairro de Água Fria. Juntamente com o irmão, fazia parte de um comando do tráfico e possuía rixa com outro grupo criminoso da localidade. O delegado Roberto Lobo explicou que, no dia em que a menina Helen foi morta, o suspeito estava em busca de um adversário no bairro.





“Depois desse homicídio que vitimou uma criança, a equipe ainda ficou mais motivada para tentar tirá-lo da rua. O ambiente era muito difícil de acessar. Ele conseguiu se evadir por duas vezes e hoje, com o planejamento muito bem feito da equipe da PM e da Civil, a gente conseguiu cercar um ambiente grande de mata e efetuar a prisão”, disse o delegado.





O suspeito também está envolvido em outro homicídio recente e, no momento da captura, negou ter responsabilidade na morte da criança.





Parentes de Helen contaram que ela completaria 4 anos de idade no dia seguinte ao ocorrido e que a mãe estava preparando as lembrancinhas para a festa de aniversário pouco antes de ser surpreendida pelos disparos. No momento do crime, a mãe teria pedido para outra pessoa passear com a criança, enquanto a família organizava a festa.





Os tiros foram disparados por volta das 20h, quando a rua estava bastante movimentada. Os criminosos tentavam atingir um homem que fugiu por dentro da comunidade.





“A informação é de que tinha um carro esperando na descida da escadaria. Ele desceu da escadaria que dá acesso ao Córrego Deodato e um ficou na contenção. Eram cinco, e os outros quatro já desceram atirando. Dá pra ver nas imagens circulares. Eles desceram atirando a esmo porque eles viram esse primo do rival, tentaram acertá-lo e saíram atirando na rua e acertaram a criança”, conta o delegado.





Helen foi levada para a UTI do Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, com a ajuda de uma viatura policial. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos.