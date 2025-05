Prefeitura oferece programação esportiva e serviços de saúde gratuitos na Avenida Boa Viagem neste domingo (27)

Recife em Movimento contará com passeio ciclístico, corrida, Crossfit, vacinação e orientações sobre alimentação saudável. Evento será realizado na altura do Segundo Jardim, das 7h às 12h

O Recife em Movimento é organizado pelas secretarias de Esportes e de Saúde do Recife/Foto: Freepik

Em alusão ao Dia Mundial da Atividade Física e ao Dia Mundial da Saúde, celebrados nos dias 6 e 7 de abril, respectivamente, a Prefeitura do Recife realizará, neste domingo (27), a primeira edição do Recife em Movimento. A iniciativa gratuita oferecerá passeio ciclístico, corrida, caminhada, aulas de Crossfit, spinning, pilates, yoga, step, futebol de botão, dominó, capoeira e vôlei de praia, além de serviços de saúde, como vacinação e orientações sobre alimentação saudável. O evento será realizado na Avenida Boa Viagem, na altura do Segundo Jardim, das 7h às 12h.





O Recife em Movimento é organizado pelas secretarias de Esportes e de Saúde do Recife e terá início às 6h, em três pontos estratégicos, para mobilizar o maior número de pessoas e contemplar diferentes hábitos de atividade física: uma caminhada partirá da Padaria Boa Viagem, um passeio ciclístico sairá do Parque da Jaqueira e uma corrida largará do Parque Dona Lindu. Para participar do passeio ciclístico e da caminhada, não é necessário realizar inscrição. Já a corrida, com percurso de cinco quilômetros, será destinada aos alunos do Recife Corre, a assessoria esportiva de corrida de rua oferecida de forma gratuita para a população da capital.





Todos seguirão em direção ao Segundo Jardim, onde, a partir das 7h, as pessoas serão recebidas e encaminhadas para diversas atividades, divididas em seis estações e três tendas. Nas estações, os usuários terão a oportunidade de participar de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), como dança circular, tai chi chuan, liang gong e yoga; aulão de step e atividades no Caminhão da Malhação; circuito funcional; Crossfit; MAT pilates e bike estacionária.





Na Tenda 1, ocorrerá a Feira de Serviço de Saúde, com ações das políticas da mulher, homem, alimentação saudável e das populações negra, LGBTPQIA%2b e com deficiência; orientações sobre saúde bucal, saúde ambiental, tuberculose, hanseníase; vacinação; Academia da Cidade e Programa Saúde na Escola. Na Tenda 2, acontecerá a Tenda Cultural e Jogos de Salão Dama, com dominó, xadrez e futebol de botão. Já na Tenda 3, haverá práticas esportivas e populares, corrida com circuito, queimado, barra bandeira, corda, voleibol de areia, bobinho e roda de capoeira.