Prefeitura do Recife oferece mais de 300 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

As inscrições começaram nesta segunda (28)/Foto: Prefeitura do Recife

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional (STQP), está disponibilizando 318 vagas de cursos de qualificação em sete Escolas Profissionalizantes do Recife. As inscrições começam nesta segunda-feira (28) pela plataforma do Conecta Recife, acessando a aba do GO Recife, ou pelo site e estão disponíveis para habitantes do Recife.





Os cursos são de:





Eletricidade residencial para mulheres,

Informática básica,

Comandos elétricos,

Atendente de farmácia,

Bolos regionais,

Confecção de bolsas e acessórios - módulo II,

Corte de cabelo feminino e visagismo,

Recursos humanos,

Informática intermediária,

Mestre de obras,

Colorimetria intermediária,

Solda elétrica

Energia fotovoltaica.





As vagas estão disponíveis nos três turnos e as aulas já começam a partir de 5 de maio e a carga horária varia entre 60 e 120 horas, de acordo com a opção escolhida. Quem tiver dificuldade de fazer a inscrição pela internet, deve procurar uma das escolas que estão ofertando os cursos.





Após a confirmação da inscrição, os candidatos já podem fazer a matrícula munidos de documento com foto, comprovante de residência e de escolaridade. Dependendo do curso, a idade mínima pode ser a partir dos 14 anos. As matrículas serão realizadas presencialmente no horário das 8h às 21h30, de acordo com o funcionamento de cada unidade que está disponibilizando as vagas.





A secretária de Trabalho e Qualificação Profissional, Isabella de Roldão, destaca a importância dos cursos para as pessoas e a movimentação do mercado local. “Com um mercado cada vez mais exigente na hora da contratação, os cursos das Escolas Profissionalizantes do Recife são uma alternativa gratuita e de qualidade para capacitação. As pessoas concluem os cursos e já levam os seus certificados, para concorrer as vagas. As empresas também saem ganhando ao contratar uma pessoa qualificada para a vaga disponível”, afirma Isabella.





Serviço:

Confira as Escolas Profissionalizantes que estão ofertando os cursos:

Escola Profissionalizante de Areias - Rua Ipojuca, 257, Areias - 8h às 21h30. Contato: 33553596

Escola Profissionalizante Bidu Krause - Av. 11 de Agosto, S/N, Totó - 8h às 21h30. Contato: 3355.3833

Escola Profissionalizante de Bongi - Rua Avertano Rocha, S/N, San Martins - 8h às 17h. Contato: 33554994.

Escola Profissionalizante Dona Olegarinha - Rua Padre Landim, 392, Madalena - 8h às 21h30. Contato: 99422.9470

Escola Profissionalizante do Dom Bosco - Estrada do Arraial, 2900, Casa Amarela - 8h às 21h30. Contato: 99191.9217

Escola Profissionalizante Moacir de Melo Rego - Rua Vila Um Por Todos, 55, Vasco da Gama - 8h às 21h30. Contato: 99453.5829.

Escola Profissionalizante Zuleide Gomes Monteiro - Rua Melâneo de Barros, 26, Beberibe - 8h às 21h30. Contato: 99488.6699.