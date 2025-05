População protesta e pede justiça por Hellen, de 4 anos, vítima de bala perdida

Hellen foi baleada na noite do sábado (12), enquanto estava preparando as lembrancinhas para a sua festa de aniversário que aconteceria no dia seguinte

/Foto: Cortesia





Familiares e moradores do Córrego do Deodato, na Zona Norte do Recife, foram às ruas neste segunda (14), após o sepultamento da menina Hellen, de 4 anos, para protestar e pedir justiça pela morte da pequena, vítima de bala perdida, no dia em que completava aniversário. Com cartazes, balões brancos e gritos, os moradores manifestaram sua indignação.





Hellen foi baleada na noite do sábado (12), enquanto estava preparando as lembrancinhas para a sua festa de aniversário que aconteceria no dia seguinte. O tiro atingiu a cabeça da criança, que chegou a ser socorrida e levada em estado gravíssimo para o Hospital da Restauração, mas não resistiu.

Matéria em atualização