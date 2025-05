Polícia prende suspeito de atropelar militantes do MST durante ato no Recife

Militantes tiveram reunião com governadora no dia do ocorrido/Foto: Adelmo Lucena/DP

O motorista suspeito de atropelar dois militantes do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) durante um protesto na Zona Oeste do Recife foi preso nesta terça-feira (22) pela Polícia Civil. O atropelamento, ocorrido na última terça-feira (15), feriu gravemente Gideone Sinfrônio de Menezes Filho, de 67 anos, que está internado no Hospital da Ressurreição. A outra vítima, Samuel Scarponi, é dirigente estadual do movimento e sofreu ferimentos no braço.





O suspeito foi detido na casa onde mora, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na capital, para passar pelo exame de corpo de delito. O advogado do motorista, Lzymayer Renato, afirmou, através de seu Instagram, que a prisão é “midiática e desnecessária” e que “a defesa não vai medir esforços na busca da verdade”.





Os detalhes da prisão do suspeito serão repassados em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (23).





O Diario de Pernambuco tentou entrar em contato com a defesa do suspeito, mas não obteve retorno.





Relembre o caso





O atropelamento aconteceu durante uma marcha em defesa da Reforma Agrária e da Democracia na semana passada. O motorista estava em um carro do modelo Eco Sport branco quando atropelou os dois militantes na Avenida General San Martin, no bairro dos Torrões. Os militantes alegaram que duas rodas do veículo teriam passado por cima do abdômen de Gideone Sinfrônio, que segue internado.





O MST repudiou o ocorrido e destacou que tinha autorização da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) e da Polícia Militar estadual para realizar o ato e que “seguia respeitando as sinalizações das autoridades locais”.





Ainda na terça, militantes reuniram-se com a governadora Raquel Lyra no Palácio do Campo das Princesas para falar sobre o caso. A gestora frisou, na ocasião, que a polícia estaria atuando desde o primeiro momento para a elucidação da situação e responsabilização do motorista.





Gideone é integrante do acampamento do MST na comunidade de Barreirinha, em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco. Pai de três filhos, construiu sua trajetória profissional como mecânico de máquinas pesadas, atuando em usinas da região. Há dois anos, após participar de uma mobilização do movimento e ocupar a terra, passou a se dedicar à agricultura.