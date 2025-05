PM tem 4.700 lançamentos extras na Semana Santa; veja principais pontos

/Foto: Divulgação/SDS-PE

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) iniciou a Operação Semana Santa 2025 com 4.700 lançamentos extras para o reforço do policiamento em todas as áreas de atuação. Os agentes estão nas ruas desde a última sexta-feira (11) realizando ações ostensivas.





As ações são feitas com efetivo a pé, motorizado e montado e tem apoio de batalhões e unidades especializadas, bem como das equipes da Operação Drones e do Grupamento Tático Aéreo (GTA), que são responsáveis pelo monitoramento e o patrulhamento pelos ares. A operação segue diuturnamente, até o dia 20 de abril.





As ações têm como foco principal os polos de eventos onde são encenados os espetáculos da Paixão de Cristo, seja na Região Metropolitana ou no Agreste, bem como por toda a extensão do litoral pernambucano. Outros pontos de atuação vão ocorrer no Terminal Integrado de Passageiros (TIP); Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre; Ceasa e demais feiras públicas municipais, além dos corredores viários (PE's e BR's) de acesso aos principais polos culturais do Agreste.





"O policiamento foi destacado para os principais destinos turísticos do Estado e a orla marítima, visando preservar a ordem pública e garantir a segurança dos cidadãos e turistas durante todo o período da Semana Santa", declarou o diretor adjunto de Planejamento Operacional da PMPE, coronel Hélio Santos.





Na Operação estão sendo empregados policiais do 1º BPM (Rio Doce, Olinda), 4º BPM (Caruaru), 6º BPM (Prazeres, Jaboatão dos Guararapes), 11º BPM (Apipucos, no Recife), 12º BPM (Várzea, Recife), 16º BPM (Bairro de São José, Recife), 18º BPM (Cabo de Santo Agostinho), 19º BPM (Boa Viagem, no Recife), 24º BPM (Santa Cruz do Capibaribe) e 26º BPM (Itapissuma), além do 1º Batalhão Integrado Especializado (BIESP), do Batalhão de Trânsito (BPTRAN), do Batalhão Especializado de Polícia do Interior (BEPI), do Regimento de Polícia Montada (RPMON), da Companhia Independente de Apoio ao Turista (CIATUR), do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), dentre outras unidades da PMPE.





BPRv





As equipes do BPRv estão atuando em 540 quilômetros de estrada, com objetivo de garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito na PE-145, nas vias de acesso e escoamento no distrito de Fazenda Nova, em Brejo da Madre de Deus, durante a realização da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém.





Há reforço nos pontos mais críticos da rodovia, como a Ponte de Exu, onde as curvas são acentuadas em aclive (na chegada em Fazenda Nova) e em declive (na saída de Fazenda Nova); no retão da Serra, para que os condutores não excedam o limite de velocidade; e no período noturno, devido à baixa visibilidade, em razão da Iluminação precária da rodovia.





"Também estamos executando a Operação Carrossel, que consiste no acompanhamento com regulação de velocidade dos veículos do comboio que se deslocam do trevo de acesso ao Teatro de Nova Jerusalém ao trevo do Lampião, um trecho de aproximadamente 25 quilômetros, coibindo ultrapassagens ou qualquer outra ação do condutor com intuito de oferecer segurança e evitar sinistros de trânsito", explicou o comandante do Batalhão, tenente-coronel Cezar Belo, acrescentando que o BPRv também estará presente nos eventos de passeios ciclísticos, motociclísticos e peregrinação que estão previstos para ocorrer no período.





OPERAÇÃO LEI SECA





Com apoio da Polícia Militar, a Operação Lei Seca tem foco na prevenção de acidentes de trânsito relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas, além de coibir comportamentos que possam gerar riscos à integridade dos motoristas, bem como à população em geral, atuando em diversos pontos estratégicos.





INVESTIMENTOS





As forças de segurança pública investiram quase R$ 1,5 milhão na Operação Semana Santa 2025, para o lançamento de 8.054 jornadas extras de profissionais, que estão atuando nos principais destinos turísticos da capital e do interior, nas rodovias estaduais e praias de norte a sul de Pernambuco, contando também com o uso de tecnologias avançadas.





PRINCIPAIS LOCAIS DA OPERAÇÃO SEMANA SANTA 2025





- Marco Zero, Recife Antigo - Paixão de Cristo do Recife;

- Sítio Trindade, Casa Amarela - Paixão de Cristo do Recife;

- Brejo da Madre de Deus - Paixão de Cristo de Nova Jerusalém;

- Gravatá e Caruaru;

- Litoral Sul (Ipojuca, Sirinhaém, Tamandaré, São José da Coroa Grande);

- Litoral Norte (Itamaracá, Goiana);

- Orla da Região Metropolitana;

- Terminal Integrado de Passageiros (TIP)

- Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre;

- Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), e demais feiras públicas municipais;

- Corredores viários (PEs, BRs) que dão acessos aos principais polos culturais do Agreste, além das praias.