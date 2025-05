Polícia Civil deflagra operação contra integrantes de torcida organizada em Caruaru

/Foto: Divulgação/ PCPE

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta quarta-feira (16), em Caruaru, no Agreste do Estado, a 21ª Operação de Repressão Qualificada, intitulada 'Gol Contra', com o objetivo de desarticular uma associação criminosa formada por membros de uma torcida organizada, suspeitos de tentativa de homicídio e roubo motivados por intolerância esportiva.





As investigações tiveram início em fevereiro deste ano, após agressões brutais cometidas por integrantes da torcida contra um torcedor rival. A motivação dos crimes estaria relacionada a rivalidades entre torcidas.





Estão sendo cumpridos três mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão domiciliar, todos expedidos pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Caruaru.





A ação mobilizou cerca de 30 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, com apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE/PCPE) e da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). As investigações também contaram com o suporte da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (DINTEL).