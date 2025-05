PM deflagra operação de combate ao tráfico em região onde criança de 4 anos foi vítima da bala perdida

/Reprodução/Rede social

A Polícia Militar deflagrou operação em áreas afetadas pelo controle do tráfico de drogas na Zona Norte do Recife, e comunidades vizinhas em Olinda, região onde Hellen Santos de Souza, de 4 anos, foi morta por uma bala perdida de um tiroteio entre traficantes, no domingo (13).





De acordo com informações da PM, o lançamento da Operação Raio, que mobilizou 11 viaturas e 46 policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha, aconteceu no Nascedouro de Peixinhos e durante a Operação aconteceram situações importantes. Numa delas, em Dois Unidos, dois homens foram presos por tráfico. Eles estavam em uma motocicleta e o efetivo notou o carona muito nervoso.





Foi realizada a abordagem e localizados dois big bigs de haxixe e 5g de maconha. Ele admitiu o comércio na modalidade “delivery” e levou o efetivo até o bairro da Mangueira, onde guardava 28 big bigs e outras 200g de maconha, 50g de haxixe, R$ 140,00 em espécie e um simulacro de arma de fogo. A dupla e o material apreendido foram apresentados na Central de Plantões da Capital.





Uma outra ocorrência se deu na Rua Treze de Junho, em Aguazinha, Olinda. Uma equipe foi até o local verificar uma denúncia de homicídio no local, dois dias antes, e encontrou um grupo em posse de armas de fogo. Os suspeitos atiraram contra o efetivo, que revidou.





Eles conseguiram fugir no meio da confusão, mas foram obrigados a deixar, no ponto onde estavam, um revólver e nove munições calibre .38, um jet load e 71 big bigs de maconha. O material foi entregue à Polícia Civil, para formalização da apreensão.

Hellen

Hellen Santos de Souza, que estava completando 4 anos, foi vítima de uma bala perdida, durante tiroteio entre traficantes que disputam território no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife. Ela ainda chegou a ser socorrida, mas, no domingo (13), véspera do seu aniversário, a criança faleceu