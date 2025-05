PF identifica suspeito que teria prometido pagamento para abuso sexual infantil realizado no Recife

A prisão faz parte da Operação Infância Resgatada 8, que já prendeu um homem em 2024, no Recife, suspeito de praticar abuso sexual em uma vítima menor de idade.

Segunda fase da Operação Infância Resgatada 8/Divulgação/PF

A Polícia Federal (PF), através da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Superintendência Regional em Pernambuco (DELECIBER/PE) identificou, nesta quarta-feira (23), um homem em São Paulo, suspeito de ter prometido pagamento para que outro indivíduo abusasse sexualmente de uma vítima menor de idade e transmitisse ao vivo a cena.





A ação faz parte da segunda fase da Operação Infância Resgatada 8. A mesma investigação já prendeu um suspeito de abusar sexualmente de uma vítima menor de idade, no Recife.





Nessa segunda fase, que conta com o apoio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Superintendência Regional em São Paulo (DELECIBER/SP), também foram apreendidos computadores, notebooks, celulares e outras mídias com potencial de armazenamento de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil.





Na primeira fase da operação, realizada no dia 15 de agosto de 2024, constatou que houve ao menos uma vítima de abuso sexual infantil, sendo efetuada a prisão do abusador no Recife.





O inquérito policial original foi instaurado em julho de 2024, após recebimento e análise de informações repassadas à PF pela Polícia da Austrália.





O suspeito identificado pode responder pela possível prática dos delitos de produção, divulgação e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil, além do crime de estupro de vulnerável. A pena, pelos dois crimes, pode variar de 16 a 33 anos de reclusão.