Polícia Federal investiga ataque com fogo a agência da Caixa em Timbaúba

O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (14), na agência da Caixa Econômica Federal, localizada no município de Timbaúba, na Zona da Mata Norte do Estado

/Foto: Divulgação/ PF

A Polícia Federal em Pernambuco está investigando um ato de vandalismo que ocorreu na madrugada desta segunda-feira (14), na agência da Caixa Econômica Federal, localizada no município de Timbaúba, na Zona da Mata Norte do Estado. Dois suspeitos, utilizando roupas camufladas, chegaram a pé e incendiaram a sala de autoatendimento da unidade.





Segundo informações da PF, os suspeitos permaneceram no local por cerca de um minuto e fugiram em seguida. A Caixa acionou a Polícia Militar por meio de sua Central de Monitoramento, e o Corpo de Bombeiros que conseguiu conter as chamas.





A Polícia Federal enviou equipe para realizar as primeiras diligências na área. Peritos federais fizeram a perícia da cena do crime, testemunhas foram ouvidas e imagens das câmeras de segurança foram solicitadas para ajudar na identificação dos envolvidos.





As investigações seguem em andamento. Informações que possam levar à localização dos autores podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque-Denúncia pelo número 181. Os envolvidos podem responder pelo crime de dano ao patrimônio público, previsto no artigo 163 do Código Penal, com pena de seis meses a três anos de detenção, além de multa.