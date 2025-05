PF desvenda fraude contra o INSS em Pernambuco envolvendo mãe e filho

/Foto: Divulgação/PF

A Polícia Federal em Pernambuco (PF-PE) desvendou uma fraude contra o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), no interior do estado.

Segundo a PF, entre os envolvidos estão uma mulher e o próprio filho.

Eles provocaram um prejuízo de R$ 100 mil aos cofres públicos, em apenas um dos benefícios identificados como obtidos fraudulentamente.

Diante do caso, a PF realizou, nesta quinta (24), a Operação Mau Exemplo, em Caruaru, no Agreste. Os policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão.





Como funcionava o equema

Ainda conforme a PF, atuava com a falsificação de documentos para requisição de benefícios assistenciais.

As investigações, iniciadas em 2023, revelaram indícios da participação de pelo menos 6 pessoas, incluindo mãe e filho.





Na primeira fase da operação, a ideia da PF é aprofundar as investigações, possibilitando a identificação de outros envolvidos.

Os crimes investigados são de Estelionato Previdenciário (art. 171, §3°, do Código Penal), Falsificação de documento público (art. 297, caput, do Código Penal), Uso de documento falso (art. 304, do Código Penal) e Associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal).