PF destrói cerca de 23 mil pés de maconha e evita produção de oito toneladas da droga

Plantação foi localizada na zona rural de Belém do São Francisco/Divulgação/PF

A Polícia Federal (PF) erradicou e destruiu uma plantação com cerca de 23 mil pés de maconha, que seriam utilizados para a produção de oito toneladas da droga, na zona rural de Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco, nesta quarta-feira (23). Também foram encontrados no local cerca de 700 Kg de maconha pronta para o consumo.





De acordo com a PF, essas operações de erradicação de maconha no Sertão pernambucano têm contribuído para o desabastecimento dos pontos de venda de droga em Pernambuco, como também em outros estados do Nordeste, levando os criminosos a importarem a droga do Paraguai.





Essas ações policiais também evitam outros crimes violentos que giram em torno do tráfico de drogas, como roubos, furtos, homicídios, latrocínios e guerras pelo domínio dos territórios de drogas.





Segundo dados da PF, no ano passado foram erradicados em Pernambuco, 260 plantios de pé de maconha , evitando a produção de 475 toneladas da droga. Em 2023, 124 toneladas de maconha deixaram de ser produzidas, com a destruição de 168 plantios.





Já em 2022, de acordo com a PF, foram apreendidas cinco toneladas de maconha pronta para o consumo, além da erradicação de 320 plantios de maconha, que evitaram a produção 320 toneladas da droga.