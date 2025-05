Pernambuco lança programa com 200 vagas para acolhimento de usuários de drogas

/Foto: Vinicius Lins/SAS

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), lançou o programa Nova História, que vai financiar mensalmente o acolhimento de 200 pessoas usuárias de drogas em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa é destinada a organizações da sociedade civil que, há anos, realizam esse trabalho de forma independente, sem apoio governamental estruturado. O investimento anual previsto é de R$ 3,6 milhões (equivalente a R$ 1.500,00 por pessoa ao mês), já assegurado no orçamento.





Segundo a governadora Raquel Lyra, o programa vai fortalecer e ampliar a atuação das organizações sociais. "O Novo História vai cuidar de muita gente no nosso Estado. É um programa direcionado para pessoas que fazem uso abusivo de drogas e que estão em situação de alta vulnerabilidade social. A gente acredita muito na força da união e tenho certeza que essas organizações sociais, que já fazem todos os dias um trabalho dentro das suas próprias condições, vão poder fazer um trabalho muito melhor com o apoio do Governo de Pernambuco", destaca.





O Nova História complementa as ações estaduais sobre drogas, como o Programa Atitude, focando em parcerias com instituições civis para acolhimento humanizado e reinserção social, com monitoramento da SAS. "Representa um marco em nossa política sobre drogas ao reconhecer e investir no trabalho essencial pelas comunidades terapêuticas e instituições de acolhimento da sociedade civil. Estamos ampliando a nossa capacidade de oferecer um cuidado humanizado e integral, criando novas oportunidades de reconstrução de trajetórias de vida", afirmou o secretário executivo de Políticas sobre Drogas da SAS, Yury Ribeiro.





As comunidades terapêuticas e instituições interessadas em integrar o programa Nova História podem acessar o Edital de Credenciamento, disponível no site da Secretaria de Administração (www.sad.pe.gov.br).