PC investiga dois homicídios e uma tentativa em Araçoiaba

/Divulgação/PCPE

A Polícia Civil de Pernambuco registrou, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte, no começo da manhã desta quinta-feira (24), um duplo homicídio consumado e uma tentativa de homicídio.





As vítimas fatais, dois homens com 31 e 29 anos, e a vítima da tentativa, um homem de 31 anos, foram encontradas com perfurações de arma de fogo em uma residência no centro de Araçoiaba.





As vítimas fatais já encontravam-se em óbito e a outra vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar local. As diligências seguem até o esclarecimento do fato.

* Matéria em apuração