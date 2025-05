Pastor de 83 anos é sequestrado no Recife; criminosos exigiram valor para liberar vítima

/Foto: Google Street View

Um grupo criminoso sequestrou um pastor evangélico de 82 anos que estava chegando em casa na tarde desta terça-feira (15), no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife. A vítima foi obrigada a entrar no carro dos suspeitos, que exigiram dinheiro da família para liberar o homem.





O crime foi registrado por volta das 12h30 durante o horário de almoço do pastor. Os criminosos estariam esperando a vítima, que também é um empresário, chegar no local há algumas horas. No momento em que ele estacionou, foi abordado pelos suspeitos.





Dentro do veículo, o pastor foi ameaçado diversas vezes enquanto o grupo pedia que os familiares passassem um valor em dinheiro para a liberação. Na ocasião, os criminosos roubaram celular, aliança e relógio do pastor evangélico.





A família pagou a quantia exigida e o homem foi deixado no km 5,5 da Estrada de Aldeia, entre Camaragibe e o Recife. Ele foi resgatado pelo Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil, no bairro do Cordeiro, para prestar depoimento. A esposa dele, de 73 anos, também esteve no local e precisou ser levada para um hospital particular.





O caso foi registrado como "extorsão mediante sequestro" pela Polícia Civil.