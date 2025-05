Parte do teto da Unidade Acadêmica da UFRPE cai após chuvas, em Belo Jardim

A UFRPE informou que o prédio sede da UABJ estará interditado entre os dias 14 e 18 de abril/Foto: Reprodução/Instagram

As chuvas que caíram em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, na última sexta-feira (11), derrubaram parte do teto da Unidade Acadêmica da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UABJ/UFRPE). Ninguém ficou ferido na ocasião, mas foram registrados danos no laboratório de eletrônica e no almoxarifado, comprometendo equipamentos do local.





Estudantes e professores que estavam na unidade conseguiram salvar alguns equipamentos de medição, como osciloscópios e multímetros, além de desligar a energia elétrica do local para evitar mais problemas.





Em um vídeo compartilhado no Instagram, professores e estudantes mostram as salas do espaço com água, com pastas e equipamentos eletrônicos em cima de mesas para evitar que ficassem encharcados. Também é possível ver parte do teto de PVC caído em um dos cômodos.





De acordo com a UFRPE, as chuvas afetaram o Laboratório de Eletrônica, o Almoxarifado e, em menor escala, o Laboratório de Engenharia Hídrica e Energias Renováveis.





Por meio de nota divulgada neste domingo (13), a UFRPE informou que o prédio sede da UABJ estará interditado entre os dias 14 e 18 de abril para a realização de serviços de manutenção e reorganização dos espaços atingidos. As atividades acadêmicas foram suspensas.





“A Gestão Superior da UFRPE e a Gestão da UABJ estão atentas aos acontecimentos e tomando as providências para mitigação dos impactos do evento do último sábado e para o retorno às atividades normais tão logo quanto possível. Informamos que as aulas ocorrerão normalmente para todos os discentes nas salas de aula da Autarquia Educacional de Belo Jardim (AEB)”, destacou a universidade.