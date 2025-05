Operação da Compesa para identificar ligações clandestinas acaba com um preso em flagrante

Um dos furtos de água era cometido por um clube com piscinas

/Foto: Compesa/Divulgação

Uma pessoa foi presa em flagrante em Exu, no Sertão, durante uma operação da Compesa para identificar ligações clandestinas na Adutora Luiz Gonzaga. Junto à Polícia Militar, foram retiradas 30 ligações ao longo dos 12 quilômetros de tubulações percorridos na ação. O que mais chamou a atenção das equipes foi a descoberta de uma ligação clandestina em um clube, no bairro Gonzagão, que possui inclusive piscinas.





Durante a ação de combate ao furto, foram recuperados cerca de 10 litros de água por segundo, o que representa 50% da vazão disponibilizada para Exu. A estimativa é um prejuízo mensal de R$ 145 mil para a empresa com o volume de água que estava sendo subtraído. Diante dessa quantidade de ligações clandestinas, não estava sendo possível atender o calendário de distribuição para os cerca de 30 mil moradores do município. A cidade de Exu segue o calendário de abastecimento de três dias com água e 26 sem.





A Compesa reforça que fazer ligações clandestinas é crime, previsto no artigo 155 do Código Penal. Qualquer pessoa pode denunciar essa situação com a identidade preservada, que pode ser feita pelo 0800 081 0195. A companhia registrou Boletim de Ocorrência para identificar e punir os responsáveis pelas irregularidades.





Para combater as ligações clandestinas, a Compesa vem realizando operações com o apoio policial em todo o estado. Segundo a empresa, o furto de água prejudica o abastecimento de água da população e também o funcionamento de equipamentos importantes à sociedade, como hospitais, escolas e órgãos públicos.