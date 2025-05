Operação Inverno 2025: Defesa Civil discute ações para o período de chuvas em Pernambuco

A reunião busca reforçar as responsabilidades específicas de cada órgão que integra o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil/Divulgação/ Imprensa SDS

Com o objetivo de alinhar as estratégias de atuação frente a eventos extremos provocados por fortes chuvas, a Defesa Civil de Pernambuco está promovendo nesta quarta-feira (30), no auditório do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), uma reunião governamental para tratar das ações que integram a Operação Inverno 2025.





O evento, que inicia a partir das 8h, apresentará a “Defesa Civil Alerta”, nova ferramenta de alertas desenvolvida para esse período de chuvas fortes. Também serão apresentados os dados de fluxo de acionamento do Gabinete de Crises.





A reunião busca reforçar as responsabilidades específicas de cada órgão que integra o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, além de definir os procedimentos para atuação conjunta com as Forças Amigas.





Estarão presentes no evento integrantes do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS); Agência Pernambucana de Águas e Climas (APAC); Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE); Grupamento Tático Aéreo (GTA); Gerência Geral de Polícia Científica (GGPOC); Polícia Militar de Pernambuco (PMPE); Comando Militar do Nordeste (CMNE); Capitania dos Portos; 2º Comando Aéreo Regional (2° COMAR); Tribunal de Contas do Estado; Neoenergia Pernambuco; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Metropolitano (SAMU); além de órgãos de Proteção e Defesa Civil dos municípios da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Sul, Zona da Mata Norte e Agreste.





Também foram convidados representantes da Defesa Civil Nacional; das secretarias estaduais de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca; Saúde; Mobilidade e Infraestrutura; Desenvolvimento Urbano e Habitação; Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha; Recursos Hídricos e Saneamento; Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional; Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas; e Comunicação.