Operação de policiais militares apreende arma, drogas e realiza uma prisão

/Polícia Militar de Pernambuco

Policiais militares do 19º BPM atenderam duas ocorrências na noite desta segunda-feira (28), com apreensão de drogas, armas e realizou uma prisão, no combate ao tráfico de entorpecentes no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. O primeiro caso aconteceu na Travessa Boaventura Rodrigues. Por meio de informações obtidas, os militares se deslocaram até o local, onde presenciaram um grupo cortando e embalando os entorpecentes numa área de difícil acesso, próximo à maré, o que facilitou a fuga dos meliantes. Entretanto, foram deixadas para trás, pelos suspeitos, duas sacolas contendo 223 papelotes de maconha e 352 ziplocks de cocaína. O material recolhido foi entregue na Delegacia de Boa Viagem. Na segunda ocorrência da noite, um homem foi avistado em uma casa abandonada, na Rua Osvaldo Machado, também no bairro do Pina. Após abordagem, foram apreendidas com o rapaz: um revólver com seis munições calibre, 38, 27 big bigs de maconha, quatro pedras de crack e um celular. configurando posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O envolvido foi entregue à Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, para adoção das medidas cabíveis.