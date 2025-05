Operação apreende drogas e armamentos em transportadoras em Pernambuco e Rio Grande do Norte

/Foto: Reprodução/PCPE

A Receita Federal, em conjunto com as Polícias Civis dos estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte, apreendeu, nesta terça-feira (15), cocaína, ecstasy, cinco pistolas e um fuzil, com valor estimado em R$ 2 milhões. As apreensões foram resultado de uma operação que ocorreu em transportadoras localizadas nas cidades do Recife, de João Pessoa e Natal.





Oriundas do Rio de Janeiro, as drogas e armas tinham como destino as Regiões Metropolitanas das capitais onde ocorreram as apreensões. A operação é resultado do trabalho integrado da Receita Federal, que contou com o apoio do cão de faro Falcon, da Equipe K9, e dos Departamentos de Repressão ao Narcotráfico (DENARC) das Polícias Civis de PE e RN.





Balanço das apreensões:

- Recife/PE

5,1kg de pasta base de cocaína;

1 fuzil 5,56





- João Pessoa/PB

11,2kg de pasta base de cocaína;

220g de ecstasy;

05 pistolas.





- Natal/RN

28,4 kg de skunk;

6,6kg de cocaína;

5,3kg de pasta base de cocaína.





Após os procedimentos legais, os entorpecentes e armamentos apreendidos serão encaminhados às autoridades policiais competentes.