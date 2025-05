Obra de abastecimento em Jaqueira é retomada após mais de uma década parada

O ato contou com a presença da prefeita de Jaqueira, Ridete Pellegrino, e do representante da empresa vencedora da licitação, Rafael Boulhosa, da Pórtico Construções Ltda, responsável pela execução do projeto

Foi assinada nesta segunda-feira (28), durante o 8º Congresso Pernambucano de Municípios, no Centro de Convenções, em Olinda, a ordem de serviço que autoriza a retomada e conclusão das obras do sistema de abastecimento d’água da cidade de Jaqueira, na Mata Sul do estado. Com um investimento de R$ 8,6 milhões, a intervenção tem prazo de execução de doze meses e deve beneficiar cerca de dez mil moradores da zona urbana do município.





O ato contou com a presença da prefeita de Jaqueira, Ridete Pellegrino, e do representante da empresa vencedora da licitação, Rafael Boulhosa, da Pórtico Construções Ltda, responsável pela execução do projeto. A cidade é um dos doze municípios pernambucanos que possuem operação autônoma dos serviços de água e esgoto.





Atualmente, menos da metade do território de Jaqueira é atendido pelo sistema de abastecimento. “Nossa expectativa com a obra é completar o alcance do serviço para toda a área urbana da cidade, beneficiando cerca de dez mil pessoas. É o Programa Águas de Pernambuco, investindo para resgatar a cidadania do nosso povo”, afirmou o secretário estadual de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo.





A obra havia sido iniciada em 2010, mas foi interrompida em 2013, quando apenas 42% do projeto estava concluído. Agora, o novo sistema prevê a construção de estruturas de captação, estação elevatória de água bruta, estação de tratamento, reservatórios e uma rede de distribuição que atenderá 3.404 residências.





Além da retomada em Jaqueira, o evento da Amupe (Associação Municipalista de Pernambuco) marcou o anúncio de outras 16 ações de abastecimento hídrico em diversas regiões do estado, totalizando R$ 110,9 milhões em investimentos. Entre os destaques estão a implantação do Novo Sistema Adutor para Verdejante, a licitação da adutora de Pedra Branca, a ampliação do sistema de Santa Cruz do Capibaribe, reforço do abastecimento de Igarassu e perfuração de poços profundos em Olinda.





As ações fazem parte do programa Águas de Pernambuco, lançado em outubro de 2024, que prevê um investimento total de R$ 6,1 bilhões. O programa é dividido em quatro eixos estratégicos: Segurança Hídrica (R$ 959,4 milhões), Abastecimento de Água (R$ 2 bilhões), Coleta e Tratamento de Esgoto (R$ 2,2 bilhões) e Saneamento Rural (R$ 916,2 milhões).