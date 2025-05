Número de motos empata com o de carros em Pernambuco, mostra relatório do Detran-PE

Na capital, a tendência é de aumento no número de motos/Foto: Nivaldo Francisco/DP Foto

Pernambuco vive uma transformação silenciosa, mas acelerada, no trânsito com o aumento do número de motocicletas e motonetas. Dados divulgados na última semana pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) revelam que o estado contabiliza, hoje, 1.524.421 veículos de duas rodas, praticamente empatando com os 1.527.191 automóveis. Os números confirmam o que era percebido nas ruas.

A tendência aponta para uma ultrapassagem. De 2020 a 2025, o estado viu um crescimento de 294.884 motos, com média de 58.976 por ano, enquanto o total de carros cresceu apenas 91.894 unidades no mesmo período. Os dados de emplacamentos reforçam essa perspectiva. Em 2025, nos três primeiros meses do ano, foram emplacadas 26.093 motos e motonetas em Pernambuco, com média mensal de quase 8.700 unidades. Já os automóveis somaram apenas 8.920 novos emplacamentos no período, ou cerca de 2.973 por mês.

De acordo com o Detran-PE, o aumento é resultado da sua rapidez de moto em levar o condutor até o seu destino, reduzindo o tempo no seu deslocamento proporcionando uma maior qualidade de vida, além de ser um veículo de certa forma mais acessível e de manutenção mais barata em relação aos automóveis.





Capital





Quem enfrenta o trânsito do Recife em horários de pico está acostumado a ver as imensas filas de carros nos principais corredores viários. Enquanto isso, motociclistas costuram o trânsito para fazer ultrapassagens perigosas, não respeitam faixas de pedestres e colidem constantemente com retrovisores de automóveis. Quem não está no controle, sente insegurança, seja pedestre, garupa ou motorista.

Já o balanço do Detran-PE mostra que o Recife possui 187.051 veículos de duas rodas, sendo 173.401 motocicletas e 13.650 motonetas. Em contrapartida, o número de automóveis na cidade é de 399.156.

Desde 2020, a frota de automóveis diminuiu em 13.360 unidades, enquanto o número de veículos de duas rodas cresceu 32.447 no mesmo período. Isso representa um aumento médio de 6.489 por ano. É uma mudança de perfil que já impacta a mobilidade, segurança e planejamento urbano.





Interior

Embora a capital ainda tenha mais carros que motos, o cenário no interior é bem diferente. Em diversas cidades do interior, os veículos de duas rodas já superam os automóveis. É o caso de Petrolina, no Sertão, que conta com 80.422 motos e motonetas, frente a 74.211 carros. Em Caruaru, a diferença é menor, mas ainda favorável às duas rodas: 86.501 contra 85.275 automóveis.

Vitória de Santo Antão é um dos destaques: são 31.545 veículos de duas rodas, enquanto os carros somam 23.114. A explicação passa pelo custo mais acessível da moto, maior agilidade para deslocamentos urbanos e a ampliação do uso profissional dos veículos, especialmente com o crescimento do setor de entregas e transporte por aplicativos.

Acidentes





Com o aumento de veículos, há, também, o crescimento nos acidentes.Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em 2024, foram registrados 1.772 sinistros envolvendo motocicletas nas rodovias federais de Pernambuco, número superior ao de 2023, que teve 1.541 ocorrências. Os acidentes deixaram 2.076 feridos e resultaram em 158 mortes no ano passado.

O Detran-PE destaca que um dos maiores causadores de sinistros de trânsito nos dias atuais é o uso do telefone celular pelos motoristas enquanto dirigem. Além de ser uma infração de trânsito que pode aumentar em até 400% o risco de se envolver em uma ocorrência, o condutor ainda pode ser penalizado com uma multa no valor de R$ 293,47 e receber 7 pontos.

“O Detran tem atuado no trabalho preventivo/educativo a esses condutores. A Operação Prevenção, por exemplo, faz trabalhos durante todo o ano buscando conscientizar os condutores de motocicletas sobre a condução segura no trânsito. E em parceria com empresas do Estado, o Detran tem feito a distribuição de antenas corta-pipa a fim de estimular o uso desses equipamentos que pode salvar a vida do condutor em face ao crescente aumento do número de condutores que tem se envolvido em ocorrências envolvendo o uso indiscriminado de linha de cerol, levando, inclusive alguns condutores a óbito”, pontua o diretor de operações do órgão, Renildo Navaes.

Em todo o país, um balanço da Abraciclo mostra um avanço na produção de motocicletas. No Polo Industrial de Manaus, que concentra a maior parte da produção do Brasil, por exemplo, a produção em fevereiro, foi de 176 mil unidades, o que representa um aumento de 25,8% em relação a fevereiro de 2024 A previsão de vendas para este ano está na casa de 2 milhões de unidades.