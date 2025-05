Mulher é assassinada a tiros após receber ameaças

/Foto: Reprodução das redes sociais

Uma mulher foi morta a tiros na madrugada desta segunda-feira (14), na Rua Wilson Urquiza, localizada no bairro do Magano, no município de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

Identificada como Maria Tatiane Serafim da Silva, ela tinha 33 anos.





De acordo com testemunhas, o crime pode ter ligação com tráfico de drogas porque a vítima estava recebendo ameaças frequentes de traficantes.

O corpo da vítima foi periciado pelo Instituto de Criminalística (IC) e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.





A Polícia Civil de Pernambuco informou, por meio de nota, que registrou o crime e que as diligências seguem em andamento até o esclarecimento total do caso.